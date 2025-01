Albert Heijn roept andijvie terug, kan leiden tot misselijkheid en hoofdpijn

Albert Heijn roept andijvie terug met een te hoog gehalte van de pesticide tau-fluvalinaat. Als je daarvan te veel binnenkrijgt, kan dat leiden tot milde klachten zoals hoofdpijn en misselijkheid, waarschuwt de supermarktketen.

Het gaat specifiek om het product AH Andijvie 400 gram met 19-01-2025 als houdbaarheidsdatum. Mensen die de andijvie al hebben gekocht wordt geadviseerd die niet op te eten en terug te brengen naar de winkel om het aankoopbedrag vergoed te krijgen.

Blauwe bessen

"We begrijpen dat deze terugroepactie mogelijk vragen of zorgen oproept, vooral na de gebeurtenissen met de blauwe bessen uit de diepvries eerder deze week", meldt de supermarktketen. "We willen benadrukken dat dergelijke terugroepacties uitzonderlijk zijn en bedoeld om de hoogste voedselveiligheidsstandaarden te waarborgen. Wij nemen continu maatregelen met onze leveranciers in de keten om dit soort situaties te voorkomen. Wij bieden onze oprechte excuses aan."