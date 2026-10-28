'Tienduizenden alarmknoppen voor ouderen werken straks niet meer'

Tienduizenden ouderen dreigen straks niet meer op hun alarmknop te kunnen vertrouwen. Door het verdwijnen van het 2G-netwerk werken naar schatting 30.000 tot 80.000 noodknoppen, seniorentelefoons en alarmhorloges binnenkort niet meer. Toch worden deze apparaten nog altijd verkocht, vaak zonder waarschuwing. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

KPN stopt op 1 december 2027 met 2G. Odido heeft het netwerk al uitgeschakeld. Ouderen die bij een val of medische noodsituatie hulp proberen in te schakelen, kunnen daardoor in gevaar komen.

Brancheorganisatie WDTM maakt zich grote zorgen en vindt dat leveranciers hun klanten beter moeten informeren. Volgens de organisatie kunnen gebruikers vaak zelf niet zien of hun alarmknop afhankelijk is van 2G. Ook andere medische hulpmiddelen, zoals medicijndispensers en apparatuur voor zorg op afstand, kunnen door het verdwijnen van het netwerk problemen krijgen.

Volgens EenVandaag zijn de verouderde apparaten nog gewoon online verkrijgbaar. Sommige verkopers hebben na vragen hun aanbod aangepast of omruilacties aangekondigd.

Ouderenbond wil verkoopverbod

Ouderenbond ANBO spreekt van consumentenoplichting en wil dat de verkoop stopt. De bond roept familieleden op om te controleren of de alarmknoppen van hun ouders nog werken.

Ook een 4G-label biedt niet altijd zekerheid. Sommige apparaten gebruiken voor het bellen met een alarmcentrale alsnog het oude 2G-netwerk.