Advies met dagen verlengd: Brabanders moeten drinkwater koken

Brabanders, vooral inwoners van Boxtel en omliggende plaatsen, moeten nog tot zeker na het weekend hun drinkwater koken door een besmetting met de poepbacterie E.coli. Die is aangetroffen in de kelders van een waterproductiebedrijf in Schijndel. In zo'n installatie wordt van grondwater drinkwater gemaakt.

Medewerkers van waterbedrijf Brabant Water zijn bezig met het schoonmaken van de kelders. "Nadat deze zijn leeggepompt, zorgvuldig schoongemaakt en gedesinfecteerd worden ze weer gevuld met schoon drinkwater. Dit is een arbeidsintensief en tijdrovend werk", stelt Brabant Water. De organisatie zegt ook in het weekend "met volle bezetting" door te werken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het waterbedrijf adviseert mensen wel voldoende gekookt water te blijven drinken, omdat het warm wordt.

Openbare watertappunten afgesloten

Het kookadvies geldt voor de plaatsen Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel. Het waterbedrijf adviseert mensen gekookt water mee te nemen als ze op stap gaan, want de openbare watertappunten zijn afgesloten. Inwoners van Schijndel hebben overigens geen last van de verontreiniging, omdat die plaats water krijgt vanuit een andere fabriek.