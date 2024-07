ACM: Let op, prijzen voor last-minutes verspringen tijdens boeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt drie aanbieders van pakketreizen een last onder dwangsom op omdat de prijzen voor consumenten tijdens het boeken verspringen. Hierdoor kunnen vakantiegangers hun reis niet boeken tegen de eerder getoonde prijs en dit mag niet, stelt de marktwaakhond.

De ACM dwingt de aanbieders de prijzen goed te vermelden. Het is niet bekend om welke reisaanbieders het gaat. Corendon zegt geen melding te hebben ontvangen. TUI is ook niet een van die drie partijen, volgens een woordvoerster. Ook Sunweb Group heeft naar eigen zeggen geen brief ontvangen van de ACM. VakantieDiscounter wil er geen uitspraken over doen.

"Mensen moeten prijzen van de verschillende aanbieders eenvoudig kunnen vergelijken. Dit kan alleen als de eerst getoonde prijs de prijs is waarvoor de reis ook daadwerkelijk geboekt kan worden", zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh. "Daarom waarschuwen wij consumenten die 'last minute' een vakantiereis willen boeken."

Verplichte bijkomende kosten

De dreigende boetes komen voort uit een onderzoek naar prijsverspringingen en het juist vermelden van prijzen, inclusief verplichte bijkomende kosten zoals toeristenbelasting. In het begin 2022 aangekondigde onderzoek heeft de ACM twaalf aanbieders van pakketreizen gecontroleerd, die bijna allemaal de verplichte bijkomende kosten onjuist vermeldden. De toezichthouder ziet wel dat reisaanbieders de verplichte bijkomende kosten nu correct vermelden.

ANP