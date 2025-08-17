ZARA roept bureaustoel terug omdat die kan kantelen

Kleding- en woonwinkel ZARA roept een bureaustoel terug omdat deze kan kantelen. Daardoor is het mogelijk dat mensen letsel oplopen, meldt de winkel.

Mensen die de bureaustoel met witte bekleding en wieltjes hebben gekocht, kunnen contact opnemen met de klantenservice over het terugbrengen van hun stoel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het gaat om de artikelen met referentienummers 2628/073/305 en 2629/073/305.

In deze video legt Hart van Nederland uit hoe een terugroepactie werkt:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

ANP