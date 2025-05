WE roept kinderjurkje terug vanwege veiligheidsrisico

WE Fashion roept uit voorzorg het meisjesjurkje Ella Leonora terug. Het gaat om het artikel met artikelnummer 45256257 en batchnummer 1808854, dat tussen augustus 2024 en januari 2025 is verkocht. Uit kwaliteitsonderzoek is gebleken dat het bijgeleverde ceintuur te smal en daardoor te lang is, wat bij jonge kinderen mogelijk tot verstrikking of struikelen kan leiden.

Het jurkje is verkocht via verschillende kanalen, waaronder de winkels van WE Fashion zelf, maar ook via platforms als Zalando, Bol.com, Wehkamp, About You en Otto. Het artikelnummer is terug te vinden op het waslabel aan de binnenzijde van het jurkje.

Niet meer dragen

WE Fashion roept klanten op het jurkje niet meer te gebruiken zolang het originele ceintuur eraan zit. Het jurkje kan wel veilig gedragen worden als de ceintuur wordt verwijderd of vervangen door een ander, korter exemplaar. Klanten die het jurkje willen retourneren, kunnen dat kosteloos doen.