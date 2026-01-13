Volg Hart van Nederland
Supermarkt haalt salade uit de schappen na fout met allergenen

Terugroepactie

Vandaag, 21:55

De Waldorfsalade van supermarkt Vomar is uit de schappen gehaald. Uit een controle blijkt dat er mogelijk verpakkingen van deze salade zijn verkocht waarin per ongeluk eiersalade zit. De ingrediënten mosterd en ei staan daardoor niet op het etiket vermeld.

Het gaat om de Fruity Pack Waldorfsalade met streepjescode 8717215030112 en een houdbaarheidsdatum van 16 januari. Vomar roept klanten met een allergie voor ei of mosterd op om het product niet te eten. Klanten die het product niet mogen eten, kunnen het terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug.

Listeria bij zalmproducten

Eerder op de dag werden ook al meerdere zalmproducten van supermarktketens Jumbo, Plus en Boon's Markt teruggeroepen vanwege een mogelijke besmetting met de listeriabacterie.

Door Jamie van Velzen

