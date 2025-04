Tony's Chocolonely waarschuwt voor mogelijk steentjes in chocoladerepen

Chocolademerk Tony’s Chocolonely roept consumenten op om goed op te letten: in drie soorten chocoladerepen kunnen mogelijk steentjes zitten.

Het gaat om de smaken Puur Amandel Zeezout (180 en 90 gram) en Melk Karamel Amandel Noga Pretzel Zeezout (180 gram). Alleen repen met specifieke LOT-codes en houdbaarheidsdata bevatten mogelijk steentjes. Klanten kunnen via de website van Tony’s Chocolonely controleren of hun reep ertussen zit.

Volgens het bedrijf is de kans klein dat er echt steentjes in de repen zitten, maar wie een risicoreep in huis heeft, wordt dringend geadviseerd deze niet op te eten en terug te brengen naar de winkel.

Hoe de steentjes in de chocolade terecht zijn gekomen, laat Tony’s vooralsnog niet weten.