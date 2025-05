Gevaarlijke therapieschommels ondanks verbod nog verkocht, 4Little roept ze terug

Therapieschommels worden nog steeds online verkocht, terwijl dat sinds april 2023 verboden is omdat ze gevaren opleveren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelde het categorische verbod in, nadat een kind was overleden doordat het doek van zo'n schommel om zijn nek was gedraaid. Ook in Australië en de VS gebeurden fatale ongelukken.

Webshop 4Little.nl verkocht dit soort schommels afgelopen jaar toch nog en komt nu met een terugroepactie. Volgens de firma is "uit een recente veiligheidscontrole gebleken dat dit product niet voldoet aan de veiligheidseisen".

'Verwurgings- of verstikkingsgevaar'

Tijdens het gebruik van de schommel kunnen lussen ontstaan, waarin kinderen verstrikt kunnen raken. "Dit levert een verwurgings- of verstikkingsgevaar op", waarschuwt de winkel. Precies dit soort risico's brachten de NVWA eerder tot het verbod.

4Little.nl was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het is onbekend of de webshop het verbod kende. Meerdere andere webshops verkopen dit soort schommels ook nog in Nederland.

ANP