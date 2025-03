Lidl roept Duitse biefstuk terug vanwege listeriabacterie

Lidl Nederland roept Duitse biefstuk terug die in de winkels van de supermarktketen in Nederland is verkocht. In het stuk vlees is de listeriabacterie aangetroffen, meldt de keten. De supermarktketen roept klanten op het product niet op te eten.

De bacterie kan ernstige gezondheidsrisico's opleveren voor onder anderen ouderen en mensen met een verzwakte afweer. Klanten worden opgeroepen om het product niet op te eten, maar terug te brengen naar de winkel, waar ze hun geld terugkrijgen.

Het gaat om de Duitse biefstuk met houdbaarheidsdatum 13-03-2025 en streepjescode 4056489681731.

Hart van Nederland/ANP