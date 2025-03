Makro waarschuwt voor rookoven: 'Kan gebruiker schok geven'

De Makro waarschuwt klanten die een digitale rookoven hebben gekocht. De roker kan elektrische stroom lekken, waardoor de gebruiker een schok kan krijgen.

Het gaat om de Char-Broil Digital Electric Smoker met modelnummer 16202009, die werd verkocht tussen 2018 en 2022. De oven is bedoeld om buiten eten te koken, zonder daarbij houtskool te hoeven gebruiken.

Consumenten wordt met klem opgeroepen het apparaat niet meer te gebruiken. Ze kunnen via mail of telefonisch contact opnemen met de fabrikant om een vervangend product of geld terug te krijgen.