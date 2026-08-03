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Ook DekaMarkt waarschuwt voor verkeerd gelabelde olijven

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Vandaag, 17:56

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DekaMarkt waarschuwt nu ook voor Amogusti olijven gevuld met citroen van 200 gram. De supermarkt is toegevoegd aan de lijst met verkooppunten waarvoor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een veiligheidswaarschuwing heeft afgegeven.

In een deel van de blikken zit geen citroenvulling, maar ansjovis. Daardoor ontbreekt het allergeen vis op het etiket. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten.

Het gaat om blikken met streepjescode 8718247443611, THT 18 juni 2028 en lotcode N3A6169.

Door Redactie Hart van Nederland

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