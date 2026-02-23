Kerriemix teruggeroepen wegens mogelijk glas in potjes

Vorige maand waren het de cajunkruiden, nu wordt ook de biologische Kerrie India-kruidenmix van Duqqa! teruggeroepen. Net als bij de andere mix kunnen er mogelijk stukjes glas in zitten. Groothandel Udea roept de potjes terug. Ze worden onder meer verkocht bij Ekoplaza.

Het gaat om de potjes van 60 gram met houdbaarheidsdatum 17 september 2026 en barcode 8718657548067.

Bron: Ekoplaza

Klanten moeten het product niet meer gebruiken, meldt de groothandel. Wie het potje terugbrengt naar de winkel, krijgt het aankoopbedrag terug.