HAK roept groentepotten terug: 'Mogelijk gevaar voor de gezondheid'

Groenteverwerker HAK haalt per direct verschillende potgroenten uit de schappen. Het gaat om boerenkool, spinazie en spinazie met room in potten van 370 en 710 milliliter. De reden? In sommige potten kunnen stukjes rubber zitten.

Dat laat HAK weten in een officiële waarschuwing. Het zou gaan om producten met de codes LG262 tot en met LG292, te vinden op de rand van het deksel. Het eten van deze groenten kan mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid, al benadrukt de producent dat het risico klein is. Klanten die de potten terugbrengt naar de supermarkt, krijgen het aankoopbedrag vergoed.

Vragen over de terugroepactie kunnen gesteld worden aan de consumentenservice van HAK.