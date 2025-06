Fabrikant roept brandgevaarlijke powerbanks terug

Fabrikant Anker haalt een aantal powerbanks terug vanwege brandgevaar. Door een productiefout kunnen de apparaten oververhit raken en mogelijk vlam vatten. Het gaat om de modellen A1257, A1647, A1681 en A1689 die zijn verkocht tot en met 27 juni.

Wie zo’n powerbank heeft, kan via de website van Anker controleren of het om een risicovol exemplaar gaat. Als dat zo is, mag de powerbank niet meer worden gebruikt. Weggooien is overigens niet de bedoeling. Anker geeft eerst instructies voor de verdere afhandeling.

ANP