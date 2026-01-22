Deze Dekamarkt chocolade-eitjes worden teruggeroepen om verkeerd ingrediënt

Mensen met een hazelnootallergie moeten opletten als ze de Le Chocaleur Dragee eitjes van de Dekamarkt hebben gekocht. Na controle van de producten blijkt namelijk dat de eitjes mogelijk hazelnoot bevatten, terwijl dit niet op de verpakking staat.

De supermarktketen raadt aan om de eitjes niet te eten als je een allergie hebt. Het gaat om de Le Chocaleur Dragee eitjes van 150 gram met elke houdbaarheidsdatum. De productcode is 8720687113034.

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het naar de winkel brengen en hun geld terugkrijgen.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?