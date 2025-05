Bugaboo waarschuwt voor omvallen kinderstoel

Kinderproductenfabrikant Bugaboo roept klanten op alert te zijn op een mogelijk veiligheidsrisico bij de Bugaboo Giraffe-kinderstoel. Wanneer de schroeven die de poten van de stoel verbinden tijdens de installatie niet volledig zijn vastgedraaid, kunnen ze na verloop van tijd losraken. Hierdoor bestaat de kans dat de poten loskomen van het frame wanneer een baby in de stoel zit en tegen de voetensteun duwt. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, waaronder valpartijen.

Hoewel de daadwerkelijke kans op letsel volgens Bugaboo klein is, kiest het bedrijf ervoor om uit voorzorg actie te ondernemen. De fabrikant heeft een speciaal aangepaste reparatieset ontwikkeld om het risico op onjuiste installatie te verkleinen. In die set zitten onder andere nieuwe schroeven en een verbeterde inbussleutel, zodat gebruikers de onderdelen eenvoudiger en veiliger kunnen vastzetten.

Bron: Bugaboo

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Veiligheid voorop

Bugaboo heeft naar eigen zeggen inmiddels alle bekende klanten en verkooppunten geïnformeerd over de terugroepactie. Klanten die na 1 mei 2025 een Bugaboo Giraffe hebben aangeschaft, hoeven zich geen zorgen te maken: bij hen is de aangepaste set al standaard meegeleverd. Mensen die eerder een exemplaar hebben gekocht, kunnen die via de website van Bugaboo controleren. Daar kunnen ze het serienummer invoeren om te zien of actie nodig is.