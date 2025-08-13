Weer vlucht geannuleerd: frustratie groeit bij vastzittende Nederlanders op Faro

Het houdt maar niet op voor een groep Nederlandse reizigers op vliegveld Faro in Portugal. Al sinds maandag wachten ze op hun terugvlucht naar Eindhoven met Transavia. Woensdagochtend zou er eindelijk een toestel vertrekken, maar ook deze vlucht is geannuleerd.

Maandag begon de ellende toen hun vliegtuig, twintig minuten na vertrek, terug moest keren vanwege een motorstoring. Sindsdien volgden meerdere nieuwe vertrektijden, maar elke keer ging het plan alsnog niet door, net als woensdagochtend. De volgende vlucht met Transavia naar Eindhoven staat gepland om 10.25 uur.

"Wij durven niet meer te hopen op de volgende vlucht", zegt Marlies Pronk woensdagochtend tegen Hart van Nederland. "Wij komen aan op het vliegveld en onze vlucht is weer geannuleerd. We zijn echt wanhopig. Mensen moeten werken, mensen hebben huisdieren. En ik wil naar mijn ouders."

Slapen op de luchthaven

Dinsdag ontvingen reizigers een voucher van 15 euro. Transavia liet dinsdag weten dat de veiligheid altijd vooropstaat en dat de storing lastiger te verhelpen bleek dan gedacht. Wel erkent de luchtvaartmaatschappij dat de communicatie beter had gekund en dat de situatie veel impact heeft op de passagiers.