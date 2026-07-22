'Voetballen of volleyballen op het strand? Dan riskeer je per direct een boete'

Wie deze zomer naar het Italiaanse Riva del Garda op vakantie gaat, kan niet meer zomaar een potje voetballen of volleyballen op het strand. De populaire badplaats aan het Gardameer heeft balsporten op meerdere stranden verboden.

Het verbod geldt van 24 juni tot en met 27 september voor de stranden ten zuiden van het fietspad tussen Punta Lido en Porto San Nicolò. Waar het verbod eerder alleen van kracht was bij grote drukte, geldt het nu de hele dag, ongeacht hoe druk het op het strand is.

Klachten van strandbezoekers

Volgens de gemeente is de maatregel genomen na klachten van strandbezoekers, schrijft het Oostenrijkse DER STANDARD. Zij zouden regelmatig zijn geraakt door voetballen, volleyballen en andere ballen, wat geregeld leidde tot irritaties en ruzies. Met de nieuwe regels wil de gemeente de veiligheid en rust op de stranden verbeteren.

Vakantiegangers die willen sporten, kunnen volgens de gemeente terecht op sportvelden en in andere daarvoor aangewezen gebieden.

Riva del Garda is niet de enige Italiaanse plaats die strengere regels invoert voor toeristen. Zo is het sinds eind juni in het plaatsje Varenna verboden om met ontbloot bovenlijf of alleen in badkleding door de straten te lopen. Overtreders riskeren daar een boete van 50 tot 200 euro. Meer daarover zie je in de video bovenaan dit artikel.