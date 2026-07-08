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Halfnaakt rondlopen op vakantie? Dat kan je hier 200 euro kosten

Reizen

Vandaag, 11:09

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Wie deze zomer Varenna aan het Comomeer bezoekt, mag niet meer in badkleding of met ontbloot bovenlijf door het dorp lopen. Dat melden Italiaanse media. De Italiaanse gemeente heeft die regel ingevoerd om het straatbeeld en de leefbaarheid voor inwoners te beschermen.

Het verbod geldt in het hele dorp, behalve op stranden, steigers en aanlegplaatsen. Overtreders riskeren een boete van 50 tot 200 euro.

Volgens burgemeester Mauro Manzoni zijn de maatregelen bedoeld om de rust in het populaire toeristendorp te bewaren. De gemeente wil bezoekers blijven verwelkomen, maar vraagt hen wel rekening te houden met de historische omgeving en de inwoners.

Naast het kledingverbod zijn ook strengere regels ingevoerd voor georganiseerde toeristengroepen, maar die spelen een minder prominente rol.

Door Redactie Hart van Nederland

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