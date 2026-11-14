Vliegverbod VS opgeheven na storing door verouderd communicatiesysteem

Het landelijke vliegverbod in de Verenigde Staten is opgeheven. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA vrijdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. Een grote storing in een verouderd communicatiesysteem van de luchtverkeersleiding legde het vliegverkeer ruim vier uur stil. Meer dan 6600 vluchten werden geannuleerd en 8600 liepen vertraging op, waaronder ook enkele KLM-vluchten.

Inmiddels hebben grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, Delta Air Lines en Southwest Airlines hun vluchten hervat. Toch zijn de problemen nog niet voorbij. Volgens vluchtvolgwebsite Flightradar24 zijn voor zaterdag alweer zo'n 700 vluchten geschrapt.

Verouderd systeem overbelast

Volgens de Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy raakte het communicatiesysteem overbelast door de grote hoeveelheid gegevens die het moest verwerken. Daardoor gaf het verkeerde informatie door en ontstonden problemen met de communicatie en radargegevens. De autoriteiten besloten daarop het systeem uit te schakelen.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Markwayne Mullin liet weten dat reizigers niet bang hoefden te zijn. Volgens de FBI was er geen sprake van een cyberaanval. Ook stond de storing volgens Mullin los van de huidige softwareproblemen bij Microsoft.

Problemen kunnen dagen aanhouden

Hoewel het vliegverbod inmiddels is opgeheven, kan het volgens luchtvaartanalisten nog dagen duren voordat alle vluchtschema's weer op orde zijn. "Het zal langzaam gaan", waarschuwde Duffy.

De minister verwijt het Amerikaanse Congres dat er onvoldoende geld is vrijgemaakt om de verouderde systemen te vervangen. Hij pleit voor een investering van 50 miljard dollar, omgerekend ruim 45 miljard euro, om de Amerikaanse luchtverkeersleiding te moderniseren.