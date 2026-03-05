Foodtruck op carpoolplaats moet automobilisten verleiden samen te rijden

Het is beter voor het milieu en draagt bij aan minder drukte op de weg: carpoolen. Provincie Utrecht wil daarom dat we vaker samen in de auto stappen en is om die reden een initiatief gestart om de parkeerplekken wat aantrekkelijker te maken. Met de komst van een foodtruck of koffiekar wil de provincie de locaties levendiger maken en bijdragen aan de sociale veiligheid en netheid.

In Baarn staat sinds kort een foodtruck op een carpoolplaats. Vinkeveen en Eembrugge zullen snel volgen, daar hebben mensen zich al voor aangemeld. Voor de plaatsen Breukelen en Maarsen is de provincie nog op zoek naar enthousiaste ondernemers.

Benieuwd naar hoe de provincie Utrecht carpoolen wil optimaliseren? Bekijk dan bovenstaande video.

Nooit carpoolen

Of er ook daadwerkelijk animo voor is om bij iemand anders in de auto te stappen, moet nog maar blijken. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat maar 2 procent van de Nederlanders regelmatig carpoolt. Zo'n 20 procent doet dit incidenteel, maar 78 procent carpoolt helemaal nooit.

Op de vraag of mensen vaker zullen carpoolen als er foodtrucks en koffiekarren worden gerealiseerd op carpoolplaatsen, zegt 9 procent dit te overwegen. Toch zegt 65 procent ook dan niet te kiezen voor carpoolen.