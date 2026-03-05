Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Foodtruck op carpoolplaats moet automobilisten verleiden samen te rijden

Reizen

Vandaag, 18:13

Link gekopieerd

Het is beter voor het milieu en draagt bij aan minder drukte op de weg: carpoolen. Provincie Utrecht wil daarom dat we vaker samen in de auto stappen en is om die reden een initiatief gestart om de parkeerplekken wat aantrekkelijker te maken. Met de komst van een foodtruck of koffiekar wil de provincie de locaties levendiger maken en bijdragen aan de sociale veiligheid en netheid.

In Baarn staat sinds kort een foodtruck op een carpoolplaats. Vinkeveen en Eembrugge zullen snel volgen, daar hebben mensen zich al voor aangemeld. Voor de plaatsen Breukelen en Maarsen is de provincie nog op zoek naar enthousiaste ondernemers.

Benieuwd naar hoe de provincie Utrecht carpoolen wil optimaliseren? Bekijk dan bovenstaande video.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Nooit carpoolen

Of er ook daadwerkelijk animo voor is om bij iemand anders in de auto te stappen, moet nog maar blijken. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat maar 2 procent van de Nederlanders regelmatig carpoolt. Zo'n 20 procent doet dit incidenteel, maar 78 procent carpoolt helemaal nooit.

Op de vraag of mensen vaker zullen carpoolen als er foodtrucks en koffiekarren worden gerealiseerd op carpoolplaatsen, zegt 9 procent dit te overwegen. Toch zegt 65 procent ook dan niet te kiezen voor carpoolen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Campagne tegen files: op deze manier wil minister Madlener je reisgedrag veranderen
Campagne tegen files: op deze manier wil minister Madlener je reisgedrag veranderen
Met de auto door Frankrijk? Let extra goed op dit verkeersbord, anders krijg je een flinke boete
Met de auto door Frankrijk? Let extra goed op dit verkeersbord, anders krijg je een flinke boete

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.