Komend weekend opnieuw geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch

Komend weekend rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Den Bosch. De oorzaak is een reeks werkzaamheden op station Culemborg. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en kunnen gebruikmaken van snelbussen.

Volgens ProRail wordt perron 1 op station Culemborg drie meter breder gemaakt. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor reizigers om droog en beschut te wachten. Ook wordt de trap naar het perron vervangen. Daarnaast verdwijnen de gesloten wachtruimtes op perron 1 en 2. Die maken plaats voor nieuwe voorzieningen en fris meubilair.

Eind oktober reden er een week lang ook al geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, nadat bij Meteren een trein op een vrachtwagen vol peren was gebotst. Vijf mensen raakten daarbij lichtgewond. Het spoor en de overweg raakten beschadigd en het herstel was volgens ProRail “een gigantische operatie”.