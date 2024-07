Ultralinkse activist opgepakt op terrein spoorwegen na sabotage hogesnelheidslijnen

Een ultralinkse activist is in Frankrijk gearresteerd op een terrein van de spoorwegen, melden politiebronnen. De arrestatie was zondag, twee dagen na de sabotage van hogesnelheidslijnen in heel het land. De autoriteiten vermoeden dat een ultralinkse groep hier achter zit.

Volgens Franse media is er nog geen enkele aanwijzing dat de man die zondag is aangehouden ten zuiden van Rouen, iets te maken heeft met de grote sabotageacties van afgelopen vrijdag.

Gereedschap in auto

Volgens de bronnen was de 28-jarige man met een auto naar het spoorwegterrein in Oissel gegaan, vlak bij Rouen. Hij bleek in het bezit te zijn van sleutels kennelijk om een pand van de technische dienst van de spoorwegmaatschappij SNCF binnen te dringen.

Hij had ook "snijtangen", meerdere andere sleutels en extreemlinkse geschriften bij zich. Franse media melden dat hij eerder ook is opgepakt en veroordeeld voor het inbreken in eigendommen van de spoorwegen.

Vertragingen door sabotage

De Franse binnenlandminister Gérald Darmanin heeft gezegd dat iemand uit extreemlinkse kringen is aangehouden in verband met de sabotage van afgelopen vrijdag. Het is niet duidelijk of het om deze man bij Rouen gaat.

Het hele weekend waren er grote problemen op het spoor en vielen veel hogesnelheidstreinen uit. Maandag is het normale treinverkeer hersteld, aldus de autoriteiten.