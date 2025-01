Geen treinen van en naar Schiphol? Dit zijn de alternatieven voor je reis

Er rijden naar verwachting tot 02.00 uur maandagochtend geen treinen van, naar en via Schiphol. De oorzaak: een kapotte bovenleiding. ProRail zegt momenteel bezig te zijn met reparatiewerkzaamheden, maar wat als je nu gestrand op Schiphol bent? Of als je je avondvlucht toch graag wil halen? Lees hieronder alternatieven om je reis toch te hervatten.

Wanneer je gestrand bent en je route wil hervatten, kun je het beste een groot en centraal station opzoeken. Denk hierbij aan Amsterdam Centraal, Utrecht en Rotterdam. Vanuit deze stations kun je meerdere richtingen kiezen in het land.

Van en naar Amsterdam

Mocht je nou net pech hebben en van of naar Amsterdam moeten, kun je meerdere buslijnen nemen. Lijn 198, 369 of 397 zijn geen rechtstreekse verbindingen met Amsterdam Centraal, maar je komt er wel mee in de stad. Wellicht moet je overstappen op station Zuid, metrostation Amstelveenseweg of station Sloterdijk. Je reis duurt natuurlijk wel veel langer.

Vanaf Amsterdam Centraal kun je bijvoorbeeld wel verder richting Den Helder of het noorden van het land. Je kunt ook bus 300 naar Amsterdam Bijlmer ArenA kiezen en vanaf daar verder reizen naar bijvoorbeeld Utrecht.

Richting Rotterdam

Wil je de reis hervatten naar Rotterdam of Den Haag? Dan kun je ook het beste voor de bus kiezen. Via de lijn 365 ga je de juiste kant op, want die brengt je naar Leiden. Ook in deze richtingen zul je dus extra moeten overstappen en duurt je reis veel langer. Vanaf Rotterdam kun je gemakkelijk verder reizen naar Brabant en voor de reizigers buiten Nederland: naar Brussel-Zuid en Paris-Nord.

Daarnaast zijn er nog een aantal lijnen die je in de buurt van een NS-station waar wel treinen rijden kunnen brengen. Voor mensen uit Hoofddorp en Haarlem biedt bijvoorbeeld bus 300 uitkomst. Gebruik voor een volledig en gepersonaliseerd advies een reisapp zoals 9292.

Taxi Schiphol Airport

Mocht je liever met de auto verder reizen, kun je een taxi kiezen. Deze vertrekken vanaf de officiële standplaats voor Schiphol Plaza of voor de deur bij de vertrekhallen.

Een rit bestellen via Uber of Bolt? Dan moet je de borden zoeken en volgen waar: 'App pick-up point' op staat. Deze taxi's hebben namelijk een eigen aangewezen standplaats. Houd voor dit alternatief wel rekening met een dure rekening. Zeker als er veel vraag is, lopen de prijzen voor een rit vaak enorm op.

Eigen vervoer

Zie je na het lezen van alle alternatieven liever een andere oplossing? Maak dan gebruik van vrienden, kennissen of familie. Wellicht kunnen zij jou ophalen of brengen. Dit kan tijd en geld schelen.

Ga je met de taxi of met eigen vervoer, hou dan ook rekening met flinke vertraging. Door de treinstoring is het extra druk op de wegen van en naar de luchthaven.