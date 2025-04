Kabinet schrapt geld voor Lelylijn: ‘Noorden dreigt een niemandsland te worden’

De toekomst van de Lelylijn lijkt verder weg dan ooit. In de voorjaarsnota van het kabinet is het volledige budget van 3,4 miljard euro voor de nieuwe spoorverbinding geschrapt. Dat besluit valt rauw op het dak in het noorden van het land, waar veel hoop was gevestigd op de lijn als motor voor woningbouw, onderwijs en leefbaarheid.

In Emmeloord wordt dagelijks gevoeld hoe lastig het is om zonder goede OV-verbinding de regio uit te komen. Jongeren zien hun toekomst elders. Tiemen Sturm van de jongerenafdeling van het CDA in Groningen snapt de keuze van het kabinet niet: “Zonder deze Lelylijn gaat het noorden alleen maar verder vergrijzen. Eindstand is dan dat jonge noorderlingen naar het zuiden trekken en dat het noorden echt een niemandsland gaat worden.”

Johan Goos, bestuurslid van de Initiatiefgroep Lelylijn, noemt het besluit om het budget te schrappen "een gebrek aan visie". Volgens hem betekent dit niet alleen een gemiste kans voor bereikbaarheid, maar ook voor de bouw van nieuwe woningen en de toegankelijkheid van opleidingen in het noorden. "De Lelylijn is de sleutel tot woningbouw, tot opleidingen en tot leefbaarheid. Voor zo'n groot plan is lange termijnvisie nodig, een visionair als minister Lely (oud-minister van Waterstaat) is nodig om zo'n project neer te zetten, dat is staatssecretaris Jansen niet.”

Geld naar andere potjes

Het geld dat eerder werd gereserveerd voor de Lelylijn, wordt nu ingezet voor andere infrastructurele plannen. Zo gaat er 1,9 miljard euro naar de aanleg van de Nedersaksenlijn – een nieuwe spoorverbinding tussen Groningen, Emmen en Enschede. Ook het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand (375 miljoen), en investeringen in de N50 bij Kampen (365 miljoen) en de N36 tussen Almelo en Ommen (115 miljoen) worden ermee gefinancierd.