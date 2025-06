Ook dinsdag treinstaking als bonden er niet uitkomen met NS

Niet alleen vrijdag wordt gestaakt, ook komende dinsdag. VVMC en FNV treffen de eerste voorbereidingen voor een nieuwe staking op het spoor, dan in de regio West.

De vakbonden sturen vrijdagmiddag een aanzegging naar de NS voor de actie onder medewerkers in het treinonderhoud. Voor het overige spoorpersoneel volgt mogelijk later een officiële aankondiging, als toenadering van het spoorbedrijf uitblijft.

De landelijke spoorstaking op vrijdag heeft nog niet geleid tot een gesprek tussen de NS en de vakbonden, geven de betrokken partijen aan. Die staking heeft betrekking op de regio Midden. Maar omdat de regio rond Utrecht een spil in het spoornet is, heeft dat het treinverkeer in het hele land stilgelegd.

NS kan nog niets zeggen over de impact van een eventuele nieuwe staking op de dienstregeling. Zo heeft het spoorbedrijf de aanzegging nog niet ontvangen en zijn de details daarom nog niet bekend, laat een woordvoerder weten.

Hopelijk geen staking

Dat er vrijdag een aparte aanzegging voor personeel in het treinonderhoud wordt verstuurd, heeft volgens FNV-bestuurder Huub van den Dungen te maken met de diensten van deze medewerkers. Die vallen namelijk deels op maandag en daarom moet de staking al voor het weekend worden aangekondigd.

Voor het overige personeel dat op dinsdag werkt, hebben de bonden meer tijd voor het versturen van een aanzegging. "Ondertussen blijven we hopen op een reële reactie van de NS", laat Van den Dungen weten. "Dan hoeft er dinsdag namelijk ook niet gestaakt te worden."

ANP