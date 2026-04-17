Parkeren op vliegveld fors duurder: dit betaal je nu gemiddeld

Reizen

Vandaag, 12:07

Parkeren op het vliegveld is dit jaar opnieuw duurder geworden. Reizigers betalen gemiddeld 98 euro voor een week parkeren. Dat is 12 procent meer dan in 2025, blijkt uit onderzoek van Vliegveldinfo.nl. Het onderzoek kijkt naar online tarieven voor de mei- en zomervakantie op vijftien luchthavens in Nederland, België en Duitsland.

Amsterdam Airport Schiphol is het duurst met 138,50 euro voor een week parkeren. Düsseldorf Airport volgt met 134,25 euro en Brussels Airport met 117 euro. Alleen op Düsseldorf daalden de prijzen licht ten opzichte van vorig jaar, op alle andere luchthavens stegen de tarieven.

Ook voor een kort verblijf lopen de kosten op. Een weekend parkeren kost op Schiphol gemiddeld 105 euro, meer dan op andere onderzochte vliegvelden. Op Schiphol is volgens het onderzoek wel altijd plek op de goedkoopste optie, P3 Lang Parkeren. Op luchthavens in Brussel en Düsseldorf raken de goedkoopste parkeerplaatsen juist vaak snel vol.

Waar kun je goedkoper parkeren?

Op kleinere luchthavens liggen de prijzen een stuk lager. Zo kost een week parkeren op Groningen Airport Eelde 55 euro en op Münster Osnabrück Airport 56,50 euro. Ook Charleroi Airport is relatief goedkoop met 62,50 euro, al betalen reizigers daar nog 8 euro per persoon voor een shuttlebus van en naar de terminal.

Opvallend is dat niet alle regionale luchthavens goedkoop zijn. Zo betalen reizigers op Antwerp Airport gemiddeld 159 euro per week en op Maastricht Aachen Airport 130 euro. Op deze luchthavens is er maar één parkeermogelijkheid, wat de prijs opdrijft.

Reserveer zo vroeg mogelijk

Volgens Guus Wantia van Vliegveldinfo.nl speelt timing een belangrijke rol. "Online reserveren, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, blijft het advies. Het is echter geen garantie, zelfs dan kan parkeren op het vliegveld duur uitpakken, zeker voor een parkeerplaats tijdens de drukke periodes van het jaar", zegt hij.

Door Redactie Hart van Nederland

