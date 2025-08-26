Onderzoek: jongeren smeren zich vaker in, maar doen het wel verkeerd

Je insmeren tegen de zon: er wordt altijd gezegd dat je dat moet doen, maar toch doet lang niet iedereen het goed. Vooral jongeren en jongvolwassenen laten het nog weleens versloffen. Een bruin kleurtje of strakke tan lines zijn voor velen juist aantrekkelijk. Toch blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht dat jongeren zich tegenwoordig vaker insmeren dan de gemiddelde Nederlander. Maar opvallend genoeg verbranden ze nog steeds vaak.

Het Nationaal Huidfonds concludeert dat jongeren zich vaak te dun insmeren. "De beschermingsfactor wordt dan niet gehaald." De vuistregel is dat je zonnebrand moet aanbrengen zoals je een goed belegde boterham met pindakaas smeert.

Dat betekent: ongeveer zeven theelepels zonnebrandcrème voor het hele lichaam. Eén voor het gezicht en de nek, twee voor borst en rug, twee voor armen en handen, en twee voor benen en voeten. En vergeet de kwetsbare plekken niet.

Zwaar verbrand

Ook denken veel mensen dat je na één keer insmeren urenlang in de zon kunt blijven liggen. Het Huidfonds raadt aan om iedere twee uur opnieuw in te smeren met minimaal factor 30. Na het zwemmen en afdrogen moet je opnieuw een witte laag aanbrengen.

Volgens de onderzoekers liggen veel jongeren of jongvolwassenen juist te bakken wanneer de zon op z’n felst is. Ze onderschatten hoe sterk het zonlicht is en hoe snel je kunt verbranden. Een kwart van de ondervraagden tussen de 16 en 34 jaar zei zelfs dat ze vorige zomer een keer zwaar verbrand waren.

Zonnebrand kan ontzettend duur zijn, soms wel dertig euro per fles. Bekijk de video hieronder om te weten waarom dat is.