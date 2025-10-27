Terug

Informatieborden van NS voortaan op donkere modus: dit is waarom

Informatieborden van NS voortaan op donkere modus: dit is waarom

Reizen

Vandaag, 14:26

De reisinformatieborden van de NS zijn maandag overgegaan op een donkere modus. Dat betekent dat ze donkerblauw zijn met witte letters, in plaats van wit met donkerblauwe letters. Volgens de NS is het nieuwe ontwerp beter leesbaar, bijvoorbeeld voor mensen die kleurenblind zijn. Ook wordt er energie bespaard doordat de lichtsterkte omlaag kan.

Zowel de borden op de perrons als in de vertrekhal worden aangepast. "De nieuwe borden zijn beter zichtbaar voor mensen met een visuele beperking," meldde een NS-woordvoerder eerder. "Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat de nieuwe borden beter leesbaar zijn voor kleurenblinde mensen." 

Daarnaast zorgt de nieuwe lay-out voor 5 procent stroombesparing per bord, aldus de woordvoerder. De huidige, lichte modus verbruikt meer stroom dan de nieuwe, donkere variant. "De NS heeft 3600 borden, dus in totaal wordt er redelijk wat energie bespaard."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

