Mist zorgt voor vertragingen en annuleringen op Schiphol

Reizen

Vandaag, 08:12 - Update: 3 uur geleden

Door dichte mist maandagochtend zijn vluchten van en naar Schiphol vertraagd. Ook zorgt de mist voor vluchtuitval. Volgens de website van Schiphol zijn maandagochtend meer dan twintig vertrekkende vluchten geschrapt. Het gaat vooral om vluchten van KLM naar diverse Europese bestemmingen.

De baancapaciteit op Schiphol is beperkt voor inkomende en vertrekkende vluchten. Daarnaast zijn er luchtvaartmaatschappijen die zondagavond al hadden besloten preventief enkele vluchten te schrappen.

KLM mijdt sowieso de luchtruimen in het Midden-Oosten al vanwege onrust, zoals te zien in deze video:

KLM mijdt luchtruimen in Midden-Oosten vanwege onrust
0:45

KLM mijdt luchtruimen in Midden-Oosten vanwege onrust

Midden-Oosten

Later op de ochtend is ook een vlucht naar het Midden-Oosten geschrapt. Naar die regio vertrekken al meer dan een week nauwelijks vluchten vanwege de oorlog rond Iran.

De ochtend is mistig begonnen. Wat het weer de rest van de dag doet, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

