Gestrande reizigers Faro na dagen onzekerheid terug in Nederland

Na dagen vast te hebben gezeten op het Portugese vliegveld van Faro, zijn Marlies Pronk, Jolie Maileen en zo'n 170 andere reizigers weer terug in het land. Weliswaar op Amsterdam in plaats van Eindhoven, maar na drie dagen voelen zij weer Nederlandse grond onder zich.

Woensdagochtend leek het nog even mis te gaan. Hun terugvlucht werd uiteindelijk gecanceld. Uiteindelijk vertrok er toch een vlucht. Iets na 17:00 uur zijn de reizigers uitgestapt op luchthaven Schiphol.

Motorstoring

En dat na dagen van ellende. Maandag begon het toen hun vliegtuig, twintig minuten na vertrek, terug moest keren vanwege een motorstoring. Sindsdien volgden meerdere nieuwe vertrektijden, maar elke keer ging het plan alsnog niet door. Verdere informatie ontbrak. Dinsdag ontvingen de reizigers een voucher van 15 euro.

Transavia zei eerder tegen Hart van Nederland dat de veiligheid altijd vooropstaat en dat de storing lastiger te verhelpen bleek dan gedacht. Wel erkent de luchtvaartmaatschappij dat de communicatie beter had gekund en dat de situatie veel impact had op de passagiers. Woensdag laat de luchtvaartmaatschappij weten dat het spijtig is dat de problemen niet eerder zijn opgelost: "We hebben er echt heel veel aan proberen te doen", aldus een woordvoerder.