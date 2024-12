Filedrukte in 2024 met 8 procent gestegen: hier sta je het vaakst stil

De filezwaarte op Nederlandse wegen is in 2024 met 8 procent gestegen ten opzichte van 2023, aldus de ANWB op basis van verkeersdata van TomTom. Hoewel het verkeer in de eerste helft van het jaar iets rustiger was, zorgden de zomer- en herfstmaanden voor "aanzienlijk meer files". De stijgende verkeersdrukte wordt volgens de ANWB vooral veroorzaakt door bevolkingsgroei en een toename van het aantal voertuigen.

Hoe je kunt besparen op je benzine zie je in de video hierboven.

Overdag nam het aantal files fors toe, met een stijging van 18 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral op woensdag en donderdag was het veel drukker, met respectievelijk 40 en 25 procent meer filezwaarte. Ook in de weekenden was er meer vertraging, voornamelijk door wegwerkzaamheden, met een toename van 45 procent. Tijdens de ochtend- en avondspits steeg de filezwaarte met 6 procent.

Grootste knelpunt

Het fileprobleem breidt zich uit naar meer regio's, meldt de ANWB. In bijna alle provincies nam de filezwaarte toe, behalve in het noorden. Zuid-Holland noteerde een stijging van ruim 3 procent, terwijl Noord-Brabant een daling van 3 procent kende.

Het grootste knelpunt was opnieuw de A27 van Lexmond naar Werkendam, die net als vorig jaar de eerste plaats in de 'file top 10' van de ANWB bezet. De A4 van Den Haag-Zuid naar de Ketheltunnel en de A2 van knooppunt Empel naar Kerkdriel volgen op de tweede en derde plaats. Nieuwe vermeldingen in de top 10 zijn de A58 van Tilburg-Reeshof naar Bavel (vierde plaats) en de A20 van Capelle aan den IJssel naar knooppunt Terbregseplein (tiende plaats).

Betere infrastructuur

Enkele knelpunten zijn dit jaar verdwenen door infrastructuurverbeteringen. Zo heeft de opening van de N434 bij Leiden in juli de doorstroming op de N206 en A44 aanzienlijk verbeterd. Ook de aanpak van de Ring Zuid in Groningen heeft geleid tot minder vertraging. Verder werd deze maand de nieuwe A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg geopend.

Voor 2025 verwacht de ANWB opnieuw veel oponthoud vanwege grootschalige werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Belangrijke trajecten die getroffen worden zijn onder meer de A12 van Arnhem richting Den Haag (tussen Veenendaal en knooppunt Lunetten), de N33 van Veendam richting Assen en delen van de ring Amsterdam (A10).

ANP