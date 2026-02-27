Reizigers al 50 uur vast op Curaçao door vertraagde vlucht: 'Slaap op strandbed'

Naar schatting zitten zo'n vierhonderd Nederlanders vast op Curaçao. De groep vakantiegangers zou woensdagavond terugvliegen, maar de vlucht werd op het laatste moment geannuleerd. Het gevolg: overvolle hotels en toeristen die noodgedwongen de nacht doorbrengen op strandbedjes.

Peter Rombouts is samen met zijn partner voor haar vijftigste verjaardag op Curaçao. "Een droomvakantie", lacht hij enigszins. Peter doet vanuit zijn hotel op het zonnige Curaçao zijn verhaal over de chaotische situatie waarin hij en tientallen andere reizigers terecht zijn gekomen. "De afgelopen nachten heb ik op een strandbed doorgebracht", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Ook Alex Schoemaker verblijft op het eiland, samen met zijn vrouw en twee kinderen. De reizigers zouden woensdagavond om 20.45 uur terugvliegen naar Nederland, maar op de luchthaven bleek dat de vlucht niet doorging. "Vanaf woensdagavond zijn wij gestrand op Curaçao", zegt Alex tegen Hart van Nederland. "In de vertrekhal hoorden we dat de vlucht was geannuleerd. Er was niemand van Corendon te vinden", klaagt hij.

Hotelkamers vol

Volgens Alex werden de gestrande passagiers op de luchthaven goed geholpen door Swissport, verantwoordelijk voor de vlucht op de luchthaven. Ook Peter is te spreken over hun hulp: "Zij hebben echt hun best gedaan om van alles te regelen. Maar daarmee was de situatie niet opgelost: alle hotelkamers zaten vol", vertelt Peter.

En dat terwijl volgens hem in de reisvoorwaarden duidelijk aangegeven staat dat de reisorganisatie zorg moet dragen voor een accommodatie, eten en drinken in het geval van een vertraging of annulering. Maar die zorg bleef uit. "We hebben een aantal nachten op strandbedjes geslapen. Sommigen zelfs op houten planken."

Beeld: Peter Rombouts

Tachtig mensen slapen in lobby

In het hotel waar Peter de afgelopen nachten in de lobby verbleef, zijn ongeveer tachtig mensen ondergebracht. Andere reizigers zijn verspreid over verschillende accommodaties op het eiland. Volgens Alex zou het gaan om meer dan vierhonderd passagiers. "Maar ik weet niet waar zij zitten. De informatie die we krijgen van Corendon komt via een enkel A4'tje dat wordt opgehangen in de lobby."

Amper contact

Contact krijgen met de reisorganisatie blijkt lastig. "Ik heb persoonlijk geprobeerd contact te zoeken met Corendon, maar dat was moeilijk. Uiteindelijk kreeg ik via een chatbox iemand te pakken, maar dat waren standaardantwoorden. Dat hielp niet."

Inmiddels is er goed nieuws voor de onfortuinlijke Nederlanders en zou er een vlucht vertrekken richting Schiphol. Alex en Peter staan bij de gate op de luchthaven en ze hebben er vertrouwen in dat het vliegtuig gaat, al houden ze een slag om de arm. "We willen heel graag naar huis", besluit Peter. Na vijftig "extra" vakantie uren zijn ze er wel klaar mee.