Onderzoek: prestaties van klasgenoten beïnvloeden schooladvies groep 8

De prestaties van klasgenoten kunnen invloed hebben op het schooladvies van leerlingen in groep 8. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, meldt Trouw dinsdagochtend.

Onderzoeker Max Coveney analyseerde CBS-gegevens van ongeveer 460.000 leerlingen uit 200.000 gezinnen over de periode van 2006 tot en met 2021. Daaruit blijkt dat leerlingen die tot de best presterende leerlingen behoren in een minder goed presterende klas vaker een hoger schooladvies krijgen dan leerlingen met dezelfde toetsscore in een beter presterende klas. Andersom is de kans op een lager schooladvies groter voor leerlingen die binnen hun klas relatief laag scoren.

Positie binnen de klas meewegen

Ook ervaren leraren blijken zich sterker te laten beïnvloeden door de prestaties van een klas dan minder ervaren collega's. Volgens Coveney kan dat komen doordat leraren onbewust de positie van een leerling binnen de klas meewegen. Ook gedrag, zoals zelfvertrouwen, kan volgens hem een rol spelen.

Sinds de invoering van de doorstroomtoets kan een schooladvies alleen nog naar boven worden bijgesteld op basis van de toetsuitslag. Volgens Coveney kan het helpen als leraren zich bewuster zijn van mogelijke bewuste en onbewuste vooroordelen bij het geven van een schooladvies.