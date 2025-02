Lokale ChristenUnie bang voor grooming bij dragqueen-event voor jongeren

Het is hommeles in Rijswijk. Een jongerenprogramma van COC Haaglanden, met daarin een dragqueen-event, heeft de lokale ChristenUnie op de kast gejaagd. De partij trekt door middel van raadsvragen aan de bel en waarschuwt voor grooming. Maar dat schiet bij COC Haaglanden en wethouder Gijs van Malsen in het verkeerde keelgat. "Uiterst kwalijke verdachtmakingen," zegt de wethouder in bovenstaande video.

De bijeenkomst, bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar, moet een veilige plek bieden voor lhbti-jongeren. Maar de ChristenUnie twijfelt of zo’n dragqueen-event wel gepast is en wil weten of de begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. "Je verzint toch niet dat kinderen zich in de buurt van vreemde volwassenen gaan omkleden?", stelt fractievoorzitter Maaike Harmsen. Volgens haar is een laagdrempelige bijeenkomst, zoals een pizza-avond, een betere optie.

COC Haaglanden vindt die vergelijking belachelijk. "Wie heeft het over omkleden? Dit is gewoon een gezellig en inspirerend event, zoals er talloze bestaan. Het gevaar wordt hier volledig uit de lucht gegrepen", aldus Van der Hoeven.

Zorgen om dragqueens bij kinderen en jongeren

Dragqueens zijn artiesten die zich op extravagante wijze kleden en gedragen als een uitvergrote versie van een bepaald gender, vaak als entertainment. Dit fenomeen is al decennia onderdeel van de popcultuur en gay scene, maar de zichtbaarheid van dragqueens is de laatste jaren toegenomen, onder andere door evenementen en televisieprogramma’s. In het algemeen is er veel acceptatie voor dragqueens, zo blijkt uit onderzoek door Hart van Nederland. Zo zegt slechts 24 procent van de Nederlanders in zijn algemeenheid 'moeite' te hebben met dragqueens, blijkt uit de voor de Nederlandse bevolking representatieve peiling onder 2.386 respondenten.

Wel neemt de weerstand toe als het gaat om kinderen of jongeren. Zo zegt 49 procent het 'niet oké' te vinden dat dragqueens door middel van zo'n workshop minderjarigen bijbrengt wat het inhoudt om dragqueen te zijn. Het dragqueen-evenement in Rijswijk is ook niet de eerst die tot ophef leiden. Een Rotterdamse voorleesmiddag voor kinderen met dragqueens leidde in 2023 tot demonstraties van voor- en tegenstanders, waarbij honderden mensen aanwezig waren. Slechts 43 procent vindt zulke evenementen voor kinderen of jongeren, die zijn bedoeld om meer acceptatie voor diversiteit en inclusiviteit te creëren, wel 'oké'. 8 procent heeft er geen mening over.

