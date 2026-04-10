Kamerlid voor één dag: zo doen deze basisschoolkinderen het in Den Haag

Vandaag, 20:22 - Update: 2 uur geleden

Basisschoolleerlingen uit het hele land mochten vrijdag voor één dag ervaren hoe het is om Kamerlid te zijn. In de Eerste Kamer gingen zij met elkaar in debat over onderwerpen als sociale media, klimaat en woningbouw.

In bovenstaande video zie je hoe het de kinderen afging tijdens het debat. De leerlingen, afkomstig uit Alkmaar, Breda en Eexterveen, werden begeleid door echte Kamerleden en namen het tegen elkaar op aan de hand van stevige stellingen.

Het initiatief is onderdeel van de Derde Kamer, een lesprogramma dat kinderen kennis laat maken met de democratie.

Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester van Groningen? Deze vijf kandidaten maken kans
Politici steeds vaker bedreigd, regelmatig ook door kinderen

