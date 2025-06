Luizenmoeder is nu luizenpluizer, maar vader nog steeds minder aanwezig op schoolplein

Hoewel er veel aan het veranderen is op het schoolplein zijn er toch nog altijd meer moeders dan vaders die vaak betrokken zijn bij activiteiten. Daarom willen ze op de Bernulphusschool in Oosterbeek aandacht vragen voor de vaders die zich inzetten voor school. De mannen organiseren op deze vrijdag voor vaderdag 'Vaders Fantastische Vrijdag'. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.

"Vroeger heette het mannendag. De directeur en docent waren op zelfde dag jarig, zo is het ontstaan. Moeders zijn er veel vaker om te helpen op school, de vaders willen ze van zich laten horen en zeggen: wij zijn er ook", legt directeur van de school Jeroen uit. "Daarom wordt deze gezellige dag voor de kinderen georganiseerd."

"De verandering - vroeger zorgde de vrouw nou eenmaal vaker voor het gezin - kost tijd, dat gaat niet vanzelf. Bij de crèche staat bij 'ouder 1' vaak het telefoonnummer van de moeder en bij 'ouder 2' de vader, dat is erin geslopen", legt Robin de Jong uit, voorzitter van het expertisecentrum over vaderschap. "Ik begon dit expertisecentrum omdat ik als jonge vader graag meer betrokken wilde zijn, maar dat was niet zo vanzelfsprekend."

Zo zijn er wel al veranderingen te zien op school, gaat hij verder. "Luizenmoeder heet nu luizenpluizer, maar een naamsverandering is niet alles. Nog steeds zijn er minder vaders die op luizen komen checken."