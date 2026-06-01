Te weinig baby's, maar Annelies (38) is bewust kinderloos: 'Te veel mensen'

We moeten flink aan de bak als we Nederland leefbaar willen houden: er komen namelijk te weinig kinderen ter wereld. In tien jaar tijd is het gemiddelde gezakt van 1,71 naar 1,43 kind per vrouw, blijkt uit CBS-cijfers van vorige week. En dat aantal moet op 2,1 zitten. Het is dus code oranje, zegt emeritus hoogleraar demografie Jan Latten. Maar goed, wat doen we eraan? Het antwoord mag duidelijk zijn, maar gaat het ook gebeuren?

Het probleem lijkt nu nog ver weg. Maar ooit is het zover, dan zit de huidige generatie in het verzorgingshuis en is er niemand om ze te verzorgen. Dat probleem lijken we nog niet zo goed door te hebben. En wie betaalt jouw AOW in 2050? Toch iets om over na te denken, zegt ook Latten.

Voor nu compenseren we nog met arbeidskrachten uit andere landen, maar dat is ook niet zaligmakend door bijvoorbeeld cultuurverschillen. Dus daarom moeten er kinderen worden geboren op Nederlandse bodem.

Maar, wat als jouw standpunt is dat er al te veel mensen op de aarde rondlopen en daarom geen kinderen 'neemt'? De Amsterdamse Annelies Verhelst (38) heeft die mening en legt het uit in bovenstaande video. Daarin legt Jan Latten ook uit waarom het precies 'code oranje' is.