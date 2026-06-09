OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Praot jij nog dialect? Het is weer helemaal terug bij de jeugd

Opvoeding

Vandaag, 09:37

Link gekopieerd

Het gebruik van een dialect zit weer in de lift onder jongeren en dat komt allemaal door sociale media. Het plat proat'n was onder de jeugd voor een groot deel verdwenen. Maar er is wel een belangrijk verschil met het 'oude' dialect: het gaat bij jongeren nu wel vaak om een eigen moderne variant. En zo blijft de taal maar vernieuwen, terwijl er niet al te veel verloren gaat.

Dat het gebruik van een dialect weer toeneemt, valt ook te lezen in de Atlas van het Dialect in Nederland, een boek dat in september uitkomt. Het is gemaakt door vier wetenschappers, waaronder de aan de Universiteit Utrecht verbonden Sterre Leufkens. Dat jongeren nu vooral nieuwe versies van dialecten verzinnen, doet haar een groot plezier: "Niet de versie van opa en oma, maar juist een eigen variant."

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

'Jeugd geweldig blij'

Wie al sinds jaar en dag in het Gronings content maakt is Johannes Peetsma, beter bekend als TikTokTammo. Op humoristische wijze interviewt hij bijvoorbeeld BN'ers. Met vet dialect én een droge worst als microfoon. Maar ook andere korte video's waar hij alleen in optreedt doen het goed. Zowel Johannes als zijn manager Marius beamen: "We zien heel veel leuke reacties onder de jeugd, ze vinden het geweldig dat de video's in het Gronings zijn."

Wil jij weten hoe dat Gronings van TikTokTammo nou precies klinkt? En hoe de Atlas van Sterre eruit gaat zien? Kijk dan de video bovenaan. En tot slot nog even onze excuses voor de kop van dit artikel, het was een poging iets in het Zeeuws, Twents of Gronings te typen.

Door Daniël Bom

Lees ook

Deze oer-Nederlandse muziekstijl is vanaf nu immaterieel erfgoed: 'Yes! Eindelijk'
Deze oer-Nederlandse muziekstijl is vanaf nu immaterieel erfgoed: 'Yes! Eindelijk'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.