Praot jij nog dialect? Het is weer helemaal terug bij de jeugd

Het gebruik van een dialect zit weer in de lift onder jongeren en dat komt allemaal door sociale media. Het plat proat'n was onder de jeugd voor een groot deel verdwenen. Maar er is wel een belangrijk verschil met het 'oude' dialect: het gaat bij jongeren nu wel vaak om een eigen moderne variant. En zo blijft de taal maar vernieuwen, terwijl er niet al te veel verloren gaat.

Dat het gebruik van een dialect weer toeneemt, valt ook te lezen in de Atlas van het Dialect in Nederland, een boek dat in september uitkomt. Het is gemaakt door vier wetenschappers, waaronder de aan de Universiteit Utrecht verbonden Sterre Leufkens. Dat jongeren nu vooral nieuwe versies van dialecten verzinnen, doet haar een groot plezier: "Niet de versie van opa en oma, maar juist een eigen variant."

'Jeugd geweldig blij'

Wie al sinds jaar en dag in het Gronings content maakt is Johannes Peetsma, beter bekend als TikTokTammo. Op humoristische wijze interviewt hij bijvoorbeeld BN'ers. Met vet dialect én een droge worst als microfoon. Maar ook andere korte video's waar hij alleen in optreedt doen het goed. Zowel Johannes als zijn manager Marius beamen: "We zien heel veel leuke reacties onder de jeugd, ze vinden het geweldig dat de video's in het Gronings zijn."

Wil jij weten hoe dat Gronings van TikTokTammo nou precies klinkt? En hoe de Atlas van Sterre eruit gaat zien? Kijk dan de video bovenaan. En tot slot nog even onze excuses voor de kop van dit artikel, het was een poging iets in het Zeeuws, Twents of Gronings te typen.