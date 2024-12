Van hoekbank tot EK-spullen: dit zijn de populairste zoektermen op Marktplaats

Wij Nederlanders staan bekend om onze liefde voor koopjes. En wanneer je het aantal zoekopdrachten van 2024 op Marktplaats hoort, kan je er ook niet omheen. In hun zoektocht naar de beste deals en verborgen schatten, typten Nederlanders namelijk ruim 3 miljard keer een zoekterm in.

Hoe je ervoor zorgt dat je geen slachtoffer wordt van Marktplaats-fraude, zie je in bovenstaande video.

Welke zoekopdracht is dan het populairst? De beste deals kosten natuurlijk niets. Al jaren staat het zoekwoord 'gratis' bovenaan de lijst van populaire zoekopdrachten. Er werd in 2024 maar liefst 83,5 miljoen keer gezocht op dit woord. Daarmee is het record van 2022 verbroken, toen de teller op 63 miljoen stond. Wat willen speurders dan graag gratis hebben? Er wordt het vaakst gezocht op ‘gratis kast’, ‘-fiets’ of ‘-keuken’.

Opvallende trends

Nederlandse gebruikers blijken niet immuun voor virale trends. Het snelst groeiende zoekwoord van 2024 is een opvallende: 'Kwantum bloempot'. Deze bloempot groeide aan populariteit, omdat het viraal was gegaan op socialmediaplatform TikTok. Hierdoor voerden ruim 100.000 mensen de zoekopdracht in, tegenover slechts 191 in 2023.

Een andere opvallende trend die Marktplaats signaleert, is dat er steeds meer belangstelling is voor tweedehands elektrische auto’s. De zoekterm ‘Tesla Model 3 Long Range’ staat op plek drie in de top tien met snelst stijgende zoekopdrachten, ‘kia ev9’ valt daar net buiten en staat op plek twaalf. Heb je hier al wel op gezocht, maar nog niets gevonden? Wees niet getreurd: Marktplaats verwacht dat het aanbod van elektrische auto's alleen maar zal toenemen.

Oranjekoorts

Het EK mannenvoetbal zorgde ervoor dat mensen zich massaal naar Marktplaats haastten, op zoek naar de beste oranjegadgets. ‘ek 2024’ staat dan ook op plek negen van de snelst groeiende zoektermen. Daarnaast is er veel gezocht op ‘wuppie’ en zochten en in totaal bijna 120.000 mensen op ‘nederland engeland’, waarschijnlijk in de hoop nog kaartjes te kunnen bemachtigen.

Vintage en retro

Wat opvalt bij de meest populaire zoekopdrachten, is dat er veel naar interieur wordt gezocht, met ‘hoekbank’, ‘kast’, ‘bank’ en ‘kledingkast’ allemaal in de top . Volgens Maaike Veeling, woordvoerder van Marktplaats, is hierin een trend te zien: “Nederlanders willen steeds vaker tweedehands meubels. Dit valt samen met een grotere beweging naar bewuster consumeren. En dat gebeurt met goede redenen: tweedehands meubels zijn uniek, duurzaam én beter voor de portemonnee.”

Top 10 populairste zoekopdrachten 2024

1. Gratis 2. Camper 3. Fiets 4. Auto 5. Caravan 6. Hoekbank 7. Kast 8. Bank 9. Scooter 10. Kledingkast

Top 10 snelst stijgende zoekopdrachten 2024

1. Kwantum bloempot 2. DJI Osmo Pocket 3 (vlogcamera) 3. Tesla Model 3 Long Range 4. 2tb SSD (compact opslagmedium) 5. Disney figuren 6. Moulin Rouge 7. Canon G7X Mark III (camera) 8. Flip 6 (Samsung telefoon) 9. EK 2024 10. MacBook Pro M3