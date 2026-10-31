'Supermarktketens willen noodwinkels bij stroomuitval'

Supermarktketen als Albert Heijn, Jumbo en Aldi willen voorkomen dat Nederlanders zonder eten en drinken komen te zitten bij een grote stroomstoring. De supermarktketens onderzoeken daarom noodmaatregelen waarbij in iedere regio minstens één supermarkt open moet kunnen blijven. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Bij een grote stroomstoring moeten supermarkten nu meestal hun deuren sluiten. Pinnen lukt niet meer, kassa's vallen uit en koelkasten en vriezers werken niet meer. Slechts een handjevol supermarkten heeft een noodaggregaat.

Volgens Ruud Limmen, voorzitter van het Incident Management Team van Albert Heijn, duren stroomstoringen momenteel gemiddeld anderhalf uur. Maar bij een grote ramp kan de stroom veel langer wegblijven.

Zorgen over oorlog en cyberaanvallen

De supermarktketens willen daarom dat per regio een winkel wordt aangewezen die extra goed bestand is tegen stroomuitval. Hoe groot die regio's worden, is nog niet bepaald.

De plannen komen voort uit zorgen over toenemende internationale spanningen en de dreiging vanuit Rusland. Een grote cyberaanval, overstroming of oorlog kan ervoor zorgen dat Nederland dagenlang zonder stroom zit. Ook de voedselvoorziening kan daardoor in gevaar komen.