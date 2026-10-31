OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Supermarktketens willen noodwinkels bij stroomuitval'

Kopen en besparen

Vandaag, 08:04

Link gekopieerd

Supermarktketen als Albert Heijn, Jumbo en Aldi willen voorkomen dat Nederlanders zonder eten en drinken komen te zitten bij een grote stroomstoring. De supermarktketens onderzoeken daarom noodmaatregelen waarbij in iedere regio minstens één supermarkt open moet kunnen blijven. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Bij een grote stroomstoring moeten supermarkten nu meestal hun deuren sluiten. Pinnen lukt niet meer, kassa's vallen uit en koelkasten en vriezers werken niet meer. Slechts een handjevol supermarkten heeft een noodaggregaat.

Volgens Ruud Limmen, voorzitter van het Incident Management Team van Albert Heijn, duren stroomstoringen momenteel gemiddeld anderhalf uur. Maar bij een grote ramp kan de stroom veel langer wegblijven.

Zorgen over oorlog en cyberaanvallen

De supermarktketens willen daarom dat per regio een winkel wordt aangewezen die extra goed bestand is tegen stroomuitval. Hoe groot die regio's worden, is nog niet bepaald.

De plannen komen voort uit zorgen over toenemende internationale spanningen en de dreiging vanuit Rusland. Een grote cyberaanval, overstroming of oorlog kan ervoor zorgen dat Nederland dagenlang zonder stroom zit. Ook de voedselvoorziening kan daardoor in gevaar komen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Grote landelijke storing bij Albert Heijn: ook Bonuskaart niet te gebruiken
Storing
Grote landelijke storing bij Albert Heijn: ook Bonuskaart niet te gebruiken
Albert Heijn vindt oplossing voor grote kassastoring
Nieuws
Albert Heijn vindt oplossing voor grote kassastoring
Landelijke pinstoring leidt tot betaalproblemen in winkels
Nieuws
Landelijke pinstoring leidt tot betaalproblemen in winkels
Technische storing treft Albert Heijn-app: 'Geen koopzegels en bonuskorting'
Nieuws
Technische storing treft Albert Heijn-app: 'Geen koopzegels en bonuskorting'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.