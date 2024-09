Steeds meer winkels verdwijnen uit Ede, zo moet het centrum gered worden

De leegstand in het centrum van Ede neemt toe. Na grote ketens als V&D en Esprit is nu ook Bristol failliet verklaard. Terwijl de ene na de andere winkelketen omvalt, gooit Ede het over een andere boeg: de focus komt te liggen op lokale ondernemers. Maar kan dat het centrum redden?

In Ede is de leegstand van winkelpanden een groeiend probleem. Dit zorgt voor een steeds leger centrum, een ontwikkeling die de gemeente probeert tegen te gaan door lokale ondernemers te lokken. Wethouder Jan Pieter van der Schans legt uit dat er financiële voordelen zijn voor ondernemers die zich in het centrum vestigen. "We geven huurkortingen en startbudgetten om nieuwe winkels aan te trekken."

Toch is het niet makkelijk om ondernemers naar het centrum te trekken. De hoge huurprijzen blijven een groot struikelblok. Viktor Brinkhorst, pandbeheerder in Ede, benadrukt dat dit een uitdaging is: "Ondernemers aan de rand van de stad kunnen vaak voor de deur parkeren en hebben minder concurrentie. In het centrum moeten klanten verder lopen en betalen voor parkeren."

Strijd van de kleine ondernemer

Ondanks de moeilijkheden blijven lokale ondernemers zoals Lylian van Sfeer&Meer optimistisch. "Wij ondernemen al twintig jaar en hebben geleerd hoe belangrijk het is om service en beleving te bieden. De gemeente helpt ons met city marketing, maar de huurprijzen moeten echt omlaag als we meer winkels willen aantrekken."

De vraag blijft echter of deze lokale aanpak voldoende is om de leegstand in Ede een halt toe te roepen.