NS heeft nog geen oplossing voor onterechte OV-fietsboetes

De NS verstuurt nog steeds maandelijks honderden onterechte boetes aan mensen die een OV-fiets met een elektronisch slot huren. RTL signaleerde dat probleem begin augustus. Een NS-woordvoerder zegt maandag dat het bedrijf werkt aan een oplossing, maar dat die er nog altijd niet is. "Er worden nog steeds boetes foutief verstuurd, maar sinds de zomer worden klanten wel beter geholpen."

De oorzaak van het uitdelen van onterechte boetes is meestal dat een OV-fietshuurder de fiets buiten op het elektronische slot zet en de fiets vervolgens niet meer kan openen met de ov-chipkaart, zegt de woordvoerder. Dat komt vaak omdat de fiets door de vorige huurder in de stalling niet goed is afgesloten en de ov-chipkaart van diegene nog verbonden is aan de huurfiets. De tweede huurder kan de fiets dan niet meer ontgrendelen en retourneren naar de stalling, waardoor NS de fiets - na een aantal dagen - registreert als vermist of gestolen.

'Gaat niet goed'

"Dit proces gaat bij ons niet goed," zegt de woordvoerder. "Het lukt nog niet om in het systeem het onderscheid te zien tussen mensen die daadwerkelijk een fiets stelen of mensen die een fiets meenemen en hem niet meer open krijgen." Daardoor krijgen beide groepen huurders een boete. Die bedraagt 350 euro voor een normale OV-fiets en 1750 euro voor een elektrische OV-fiets.

Mensen die hun fiets niet ontgrendeld krijgen, moesten voorheen alsnog aangifte doen van een gestolen OV-fiets bij de politie om hun boete terug te krijgen. Dat hoeft nu niet meer, zegt de NS-woordvoerder. "Het is nu makkelijker voor ons om de boete kwijt te schelden." De NS is bezig het systeem te verbeteren door het mogelijk te maken om te detecteren of een bepaalde fiets in een specifieke stalling is geweest.