Komend weekend faillissementsuitverkoop bij Bristol

Zeven winkels van het failliete Bristol gaan vrijdag en zaterdag weer open voor een faillissementsuitverkoop. Dit melden de curatoren van de schoenenwinkelketen die vorige week failliet werd verklaard. De curatoren proberen een doorstart te maken met Bristol, maar met de uitverkoop lijkt de kans op een volledige doorstart kleiner geworden.

De vestigingen zijn nu dicht. Die in Veenendaal, Eindhoven, Zoetermeer, Cuijk, Valkenburg in Zuid-Holland, Emmeloord en Naaldwijk houden "echt de finale faillissementsuitverkoop, met oplopende kortingen", beschrijft curator Dirk de Jong de stap. Hoe hoog de kortingen zijn, is volgens de curatoren nog niet bekend.

Met de uitverkoop kan Bristol een deel van de schulden afbetalen. Maar waarschijnlijk niet alles, denken de curatoren. Ze bekijken momenteel hoe hoog de schulden van Bristol in totaal zijn.

Er verdwijnen steeds meer winkels en dus is de vraag hoe je winkelstraten aantrekkelijk kan houden. Dat zie je in bovenstaande video.

ANP