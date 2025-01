Jaar begint goed voor Balkbrug: PostcodeKanjer van 59,7 miljoen valt in Overijssel

De circa 4000 inwoners van Balkbrug kunnen hun geluk niet op deze eerste dag van het nieuwe jaar. De PostcodeKanjer van de Postcode Loterij, met een bedrag van 59,7 miljoen euro, is namelijk gevallen in het Overijsselse dorp. De deelnemers aan de loterij in het dorp met circa 4000 inwoners, die allen dezelfde cijfers in hun postcode hebben, maken kans op een deel van 29,85 miljoen euro.

De andere helft van de hoofdprijs wordt verdeeld onder de deelnemers die de volledige postcode hebben die woensdagochtend is getrokken. Tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht op SBS6 wordt woensdagavond bekend welke winnaars grote prijzen winnen, omdat zij in dit precieze postcodegebied wonen.

Vorig jaar viel de PostcodeKanjer van 58,9 miljoen euro in Geldermalsen. Het duizelingwekkende bedrag werd verdeeld onder bewoners van de Koningsweg die met één of meerdere loten meespeelden in de PostcodeLoterij.

Hart van Nederland/ANP