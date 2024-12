Hoofdprijs gewonnen? Dit moet je weten als je de loterij wint

Het is niet niks, zomaar zo’n grote prijs winnen. Daarom is begeleiding van de winnaars ook nodig.

Bij de Nederlandse Loterij, waar de Staatsloterij onder valt, krijgen winnaars ‘Eerste Hulp bij Geluk’, dat zijn tips om prijswinnaars te laten wennen aan hun nieuw verworven rijkdom. "Denk aan het in eerste instantie veilig plaatsen op een spaarrekening. En goed nadenken met wie je dit feit deelt, want als het groots bekend is dat je een prijs hebt gewonnen, zou je zomaar ineens ‘nieuwe vrienden’ kunnen hebben", legde woordvoerder Thomas van Vessem vorig jaar uit.

"En zoek daarnaast financieel advies, zodat je een financieel plan kan uitstippelen en optimaal kan genieten van je prijs."

Postcodeloterij

Bij de Postcodeloterij begeleidt Roel Eleveld winnaars die meer dan een miljoen gewonnen hebben. "We willen niet die prijs door de brievenbus gooien en dan denken: zoek het lekker uit", vertelde Roel eerder. "We vertellen mensen wat ze kunnen verwachten, zoals een hele hectische eerste week."

Tijdens een eerste afspraak gaat Roel in gesprek met de winnaars en geeft hij antwoorden op veel gestelde vragen. Een week later komt er een onafhankelijke financiële adviseur op bezoek om te helpen met de financiële beslissingen en vragen. "En we begeleiden ook rondom de media: er komt veel pers op de winnaars af." Daarnaast kunnen winnaars altijd contact opnemen.

Psychische begeleiding

Psychische begeleiding, door bijvoorbeeld een psycholoog, is er bij de loterijen dus niet. "We leggen de nadruk er op dat het iets leuks is", zegt Roel van de Postcodeloterij. "We hebben ook nog nooit meegemaakt dat winnaars in de war raakten."