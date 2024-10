Eerste mini-IKEA opent deuren in Friesland: geen gehaktballetjes, wel advies

IKEA opent donderdag in Leeuwarden voor het eerst een kleinere winkel in Nederland. Deze vestiging, het 'Plan & Order Point', richt zich vooral op advies en hulp bij het samenstellen van keukens en kasten, meldt het AD.

Met een oppervlakte van 650 vierkante meter is de winkel veel kleiner dan de bekende grote IKEA-vestigingen. Ook zijn er geen faciliteiten zoals een restaurant met Zweedse gehaktballetjes of hotdogs. "We bieden hier advies op maat en wooninspiratie", zegt Annemarieke Jansen, directeur van IKEA Nederland, tegen de krant.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk hieronder hoe je 'm download op Android:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

Dure fouten voorkomen

Klanten krijgen ondersteuning van experts om hun ruimtes optimaal in te richten en dure fouten te voorkomen. Zo helpt het personeel bijvoorbeeld om te voorkomen dat je een vaatwasser naast een muur plaatst, wat onhandig kan zijn bij het inruimen, of dat je kasten ontwerpt waar lange jurken op de grond slepen.

IKEA ziet volop mogelijkheden voor dit kleinere winkelconcept, met name in regio's zoals Friesland, Zeeland en Drenthe, waar mensen nu vaak ver moeten reizen naar een grote IKEA. "We zien ook kansen in winkelcentra in grote steden", voegt Jansen toe.

Lokaal maatwerk

Het concept is wereldwijd niet nieuw; IKEA heeft in andere landen al 175 van dit soort kleine winkels geopend. Het doel is om lokaal maatwerk te leveren dat aansluit op de wensen van de klant. In Friesland, waar huizen vaak grotere keukens hebben dan in de Randstad, speelt het woonwarenhuis hierop in.

Met deze mini-winkels breekt IKEA met de strategie van groot, groter, grootst. Jansen benadrukt dat het bedrijf zich aanpast aan de veranderende vraag van klanten: "We willen dichter bij onze klanten zijn en hen beter adviseren, zonder dat ze helemaal naar een grote IKEA hoeven te rijden."