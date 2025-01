Het zekere voor het onzekere: Barry kiest voor verstandige weg tijdens Miljoenenjacht

Deelnemer Barry speelde woensdagavond razendsnel bedragen weg tijdens de Nieuwjaarseditie van Postcode Loterij Miljoenenjacht. De zelfverzekerde en gedurfde acties van de deelnemer uit het Brabantse Klundert waren spannend, maar werden uiteindelijk beloond. Benieuwd wat hij gewonnen heeft?

Barry neemt plaats achter de desk en kiest koffer nummer 16. Eerder overwoog hij koffer nummer 18, maar daar zag hij van af. Volgens de inwoner uit Klundert was zijn 16e levensjaar bijzonder gelukkig, en daarom koos hij voor de gouden koffer met dat nummer.

Bod loopt op

De ene na de andere koffer werd geopend, met hier en daar ook hoge bedragen. Zo speelde hij koffer 7 met maar liefst 2 miljoen euro al snel weg. Toch bleven er flinke bedragen over, die in de tonnen liepen. De bank deed meerdere biedingen, maar Barry bleef volhardend en besloot door te spelen.

Met nog zeven koffers in het spel bood de bank uiteindelijk 281.000 euro. Barry hoefde niet lang na te denken en accepteerde het bod: hij gaat naar huis met bijna drie ton. Een prachtig bedrag, volgens zijn vrouw, die ondanks haar verbazing over zijn verstandige keuze toch trots is op haar man. Wat hij gaat doen met het bedrag? Trouwen hoeft voor hem niet zo, maar een reis naar een Aziatisch land zoals Thailand staat nog op wél op het lijstje van Barry.