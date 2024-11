Adventskalender My Jewellery voor prikkie op AliExpress: 'Foto's in onze showroom gemaakt'

De adventskalender van sieradenmerk My Jewellery is momenteel misschien wel de meest besproken Nederlandse kalender op sociale media. En waarschijnlijk niet op de manier waarop het merk dat zou willen. Het is namelijk veel TikTokkers opgevallen dat de adventskalender erg lijkt op een veel goedkopere versie op AliExpress. Maar volgens het merk is het juist andersom en heeft de Chinese webshop de aftelkalender nagemaakt.

Adventskalenders zijn momenteel ontzettend populair maar vaak ook prijzig. In bovenstaande video zie je dat Maayke hier een creatieve oplossing voor heeft gevonden.

Het enthousiasme bij veel kopers van de adventskalender van 149,99 euro verdween als sneeuw voor de zon toen ze erachter kwamen dat een vrijwel identieke kalender voor nog geen 20 euro werd aangeboden op AliExpress. Al snel beschuldigden meerdere mensen het sieradenmerk van het doorverkopen van goedkope sieraden tegen een veel hogere prijs. Allesbehalve waar, laat Sharon Hilgers, oprichter van My Jewellery, aan het AD weten.

Hilgers: "We kregen daar natuurlijk ook vragen over van klanten. We zijn een populair merk en zijn met iets gekomen wat AliExpress het kopiëren waard vond", zegt de eigenaresse van het sieradenmerk. "Dat zaait verwarring bij onze jonge klanten en dat proberen we nu te corrigeren, zodat eventuele verkeerde interpretaties er niet meer zijn."

'Zuiltje door mijn vader betegeld'

Volgens de eigenaresse is aan de foto's te zien dat de Chinese webshop juist hun foto's gebruikt op de productpagina. "Het zuiltje waar de kalender op staat, is door mijn vader zelf betegeld. De foto’s die ook bij de advertentie op AliExpress staan, zijn gemaakt in onze showroom in Den Bosch."

Het sieradenmerk heeft er volgens de krant inmiddels voor gezorgd dat de kalender van AliExpress offline is gehaald, al zijn er nog steeds vergelijkbare producten op de site te vinden. Op sommige foto's lijkt op de strik zelfs nog My Jewellery te staan. "We zijn er al twee dagen volop mee bezig. Het is een juridische affaire waar specialisten aan werken", aldus Hilgers.

Het is volgens haar moeilijk om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. "Kopiëren kun je niet voorkomen. Het enige wat je kunt doen, is blijven vernieuwen en zorgen dat de klant terugkomt voor de kwaliteit."